Wüst vergibt Orden ausschließlich an Bürgerinnen

Am 8. März wird der Internationale Frauentag gefeiert. Ministerpräsident Wüst nutzt den Vorabend für eine besondere Ehrung: Er verleiht den Verdienstorden ausschließlich an engagierte Bürgerinnen aus NRW.

Die Auszeichnungen «Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen» liegen in der Villa Horion in Schatullen.

Eine besondere Geste zum internationalen Frauentag: Am Vorabend (7. März, 18 Uhr) wird NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Verdienstorden des Landes ausschließlich an sechs engagierte Bürgerinnen des Landes vergeben, darunter Moderatorin Claudia Kleinert. Das geht aus einer Einladung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Kleinert setzt sich seit vielen Jahren für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung ein, unterstützt außerdem unter anderem die Kinderhilfsorganisation «Save the Children». Außer ihr ehrt Wüst laut Einladung die Musikerin und Tierschützerin Heidrun Brieskorn, die Vorsitzende der «Union progressiver Juden in Deutschland», Irith Michelsohn, Michaela Noll (Präsidentin des Förderkreises ZNS Langenfeld), Heidi van Thiel (Bundesjugendwartin bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung), sowie Karin Welder von der «Kontaktstelle Borsigweg» in Bottrop.

Ministerpräsident Wüst sagte auf dpa-Anfrage: «Frauen leisten in unserer Gesellschaft wertvolle Arbeit, die leider weiterhin zu oft nicht ausreichend gewürdigt wird. Noch immer sind es häufig die Frauen, die sich um die Erziehung der Kinder oder die Pflege von Familienangehörigen kümmern - und ihr Engagement geht weit darüber hinaus.» Die Verleihung des Landesverdienstordens am Vorabend des Weltfrauentags sei «nur ein kleines Zeichen der Wertschätzung», so Wüst - verbunden mit der Überzeugung, dass Gleichstellung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei.