Wüst verspricht noch härteren Kampf gegen Kindesmissbrauch

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will den Kampf gegen Kindesmissbrauch und gegen Abbildungen solcher Straftaten weiter forcieren. Neben der Ausbildung von jährlich 3000 Polizisten setze NRW dabei auf modernste Kriminalistik und Technik, sagte Wüst am Dienstag nach einem Treffen mit 20 Ermittlern in Düsseldorf. Dazu gehöre auch der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz, um Missbrauchsbilder noch effektiver heraus zu filtern.

Von dpa