Wüst will Bund-Länder-Treffen spätestens kommende Woche

Düsseldorf (dpa)

Angesichts der zugespitzten Corona-Lage dringt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) auf ein Bund-Länder-Treffen noch diese, spätestens aber in der kommenden Woche. «Wir haben schon viel Zeit verloren, die Corona-Lage spitzt sich in Teilen Deutschlands Tag für Tag zu», erklärte Wüst, der derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz innehat, am Dienstag. Am besten sei eine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) noch in dieser Woche, sagte er nach einer Kabinettspressekonferenz.

Von dpa