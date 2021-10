Wüst will Entbürokratisierung für den Mittelstand

Dazu werde ein Mittelstandsförderungsgesetz in den Landtag eingebracht, kündigte er am Donnerstag nach seiner ersten Kabinettssitzung als Regierungschef in Düsseldorf an. Ziel sei es, dass nicht nur neue, sondern auch bereits erlassene Gesetze und Verordnungen auf ihre Verträglichkeit mit kleinen und mittleren Unternehmen überprüft werden könnten