Wüst will Sitz der Staatskanzlei nicht wieder ändern

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach einigem Hin und Her zum Sitz der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei in den vergangenen Wahlperioden setzt der neue Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) auf Beständigkeit. «Egal, was der Flurfunk in den letzten Wochen dazu gemeldet haben mag: Die Staatskanzlei wird auch in Zukunft Ihren Sitz im Landeshaus haben», versicherte der Regierungschef in einer Video-Botschaft an rund 550 Mitarbeiter der Staatskanzlei sowie der Landesvertretungen Berlin und Brüssel.

Von dpa