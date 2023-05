Wüst zum Flüchtlingsgipfel: Beim Geld wird es schwierig

Düsseldorf (dpa)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erwartet beim Bund-Länder-Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Flüchtlingspolitik ein sehr hartes Ringen um zusätzliche Finanzmittel des Bundes. «Beim Geld ist es heute besonders schwierig, weil der Bund sich aus der gemeinsamen Verantwortung rausziehen möchte, über das Geleistete hinaus», sagte er am Mittwoch WDR 5. Das sei «nicht in Ordnung». Er appellierte an die Bundesregierung, ihre Haltung bei dem Treffen am Nachmittag zu überdenken. «Wir müssen in der gemeinsamen Verantwortungsgemeinschaft bleiben.» Die Bundesländer seien sich in ihrer Haltung parteiübergreifend einig.

Von dpa