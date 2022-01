Wütender Drive-In-Kunde wirft Hamburger auf Mitarbeiterin

Schwerte (dpa/lnw)

Weil angeblich 20 Chicken-Nuggets an einer Bestellung fehlten, hat ein wütender Kunde am Drive-In-Schalter eines Fast-Food-Restaurants in Schwerte (Kreis Unna) mit Hamburgern nach einer Mitarbeiterin geworfen. Anschließend habe der Mann das Personal bedroht und beleidigt, teilte die Polizei am Montag mit.

Von dpa