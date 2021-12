Wuppertal übernimmt Tabellenführung in Regionalliga West

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Wuppertaler SV hat sich vor dem Start der Rückrunde in der Fußball-Regionalliga West eine glänzende Ausgangsposition erarbeitet. «Wir haben die Hinrunde vergoldet. Ich bin stolz auf die Mannschaft, die jedes Spiel annimmt als ob es ein Finale wäre und ich denke, deshalb haben wir auch so viele Punkte geholt», sagte Stephan Küsters, Sportlicher Leiter des WSV, nach dem 3:0 (2:0)-Erfolg am Samstag beim FC Wegberg-Beeck. Mit dem fünften Sieg in Serie und nunmehr 42 Punkten kletterte die Mannschaft von Trainer Björn Mehnert am 19. Spieltag zum Abschluss der Hinrunde vorerst an die Tabellenspitze.

Von dpa