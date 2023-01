Wurfattacken auf Autos an Straßentunnel in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Zwei Autos sind an einem innerstädtischen Straßentunnel in Gelsenkirchen mutmaßlich mit Gegenständen beworfen worden. Nachdem am frühen Dienstagmorgen eine Gehwegplatte in die Windschutzscheibe eines Autos eingeschlagen sei, sei am Dienstagabend ein anderes Auto von einem Stein getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Von dpa