Xabi Alonso bereit für Leverkusen: «Der richtige Moment»

Leverkusen (dpa)

Xabi Alonso fühlt sich bereit für seinen ersten großen Job als Cheftrainer. Während der 40-Jährige zuvor andere Angebote ablehnte, passt das Engagement beim kriselnden Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen nun genau in seinen Plan. «Ich habe auf den richtigen Moment gewartet und ich habe das Gefühl, es ist der richtige Moment. Meine Ambition und Motivation, dem Club zu helfen, sind groß», sagte der frühere spanische Weltklasse-Profi am Donnerstag bei seiner Vorstellung. Es sei eine große Ehre, bei so einem großen Club zu arbeiten. Leverkusen hatte sich am Mittwoch nach dem 0:2 in der Champions League beim FC Porto vom bisherigen Trainer Gerardo Seoane getrennt.

