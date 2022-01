«XY...ungelöst» führt zu Identifizierung von Gewaltopfer

Bonn (dpa/lnw)

Ein Beitrag in der ZDF-Sendung «XY...ungelöst» hat zu der Identifizierung eines Gewaltopfers nach über 30 Jahren geführt. Wie die Polizei Bonn am Montag mitteilte, geht es um einen Fall aus dem Jahr 1994. Damals hatten Schüler in Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis mehrere Knochen gefunden. Aus ersten Untersuchungen ergaben sich Hinweise auf eine nicht natürliche Todesursache. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Von dpa