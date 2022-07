«Zäh, unsauber, fehlerhaft»: Coach Kramer übt stark Kritik

Lohne/Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Der neue Trainer Frank Kramer hat nach dem 7:0 (6:0) des Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 im Test beim Fußball-Oberligisten BW Lohne deutliche Kritik an der Einstellung einiger Spieler geübt. «Erste Halbzeit 6:0, zweite Halbzeit 1:0, das ist eindeutig», sagte Kramer der «WAZ» nach dem zweiten Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison. «Ich erwarte in allen Bereichen deutlich mehr. Es war zäh, unsauber, fehlerhaft.»

Von dpa