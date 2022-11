Zahl der Asylbewerberleistungsbezieher erstmals gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Erstmals seit 2015 ist die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen in Nordrhein-Westfalen wieder gestiegen. Ende 2021 lag sie mit insgesamt fast 86 000 um 5330 Personen oder 6,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Das berichtete das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf. Vor allem im letzten Quartal 2021 habe es einen starken Anstieg bei den Neuzugängen gegeben.

Von dpa