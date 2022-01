Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 262,7 - nach 233,6 am Vortag und 177,0 vor einer Woche. Das ist der achte Tagesanstieg in Folge, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und Ferien ausgeht. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an.

Am höchsten lag die Inzidenz mit 451,6 in der Landeshauptstadt Düsseldorf, gefolgt von Wuppertal (448,7) und Solingen (429,0). Am niedrigsten war sie in Bielefeld (133,1).

Laut NRW-Landeszentrum für Gesundheit (LZG) liegt die Hospitalisierungsrate derzeit bei 2,6. Dieser Wert gibt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Der Anteil der Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten betrug am Donnerstag 10,21.