Zahl der gemeldeten Affenpockenfälle geht in NRW zurück

Die Zahl der neu gemeldeten Affenpocken-Fälle geht in Nordrhein-Westfalen leicht zurück. In der Woche 15. bis 21. August wurden nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums 39 Fälle registriert. In der Woche davor waren es 50 Fälle, davor 53 Fälle, wie eine Sprecherin am Wochenende sagte. Zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeldet, dass auch der weltweite Trend bei den gemeldeten Affenpockenfällen rückläufig sei. Seit dem internationalen Affenpocken-Ausbruch im Mai 2022 wurden bislang 746 Infektionsfälle in Nordrhein-Westfalen gemeldet.

