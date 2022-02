Zahl der Krebs-Toten in NRW 2020 leicht gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2020 fast 52.000 Menschen (51 917) an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das waren 1,8 Prozent weniger als 2019, aber 2,7 Prozent mehr als 2010, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Donnerstag anlässlich des Weltkrebstages (Freitag) mitteilte. An den Folgen von Krebs starben 2020 in NRW insgesamt 27.770 Männer und 24.147 Frauen. Krebs war damit den Angaben zufolge die Ursache für fast ein Viertel aller Todesfälle (24,2 Prozent).

Von dpa