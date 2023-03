Zahl der Schüler aus Ukraine 17-mal so hoch wie vor Krieg

Düsseldorf (dpa/lnw)

An den Schulen in Nordrhein-Westfalen werden im laufenden Schuljahr 17-mal so viele Kinder aus der Ukraine unterrichtet wie in den Schuljahren zuvor. Insgesamt gehen gut 42.500 ukrainische Kinder und Jugendliche in NRW zur Schule, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Sie hätten im aktuellen Schuljahr einen Anteil von 1,7 Prozent an den rund 2,5 Millionen Schülern in NRW. Wie das Landesamt erklärte, stellen sie die drittgrößte Gruppe in der Schülerschaft.

Von dpa