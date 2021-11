Zahl der überschuldeten Verbraucher in NRW sinkt weiter

Neuss (dpa/lnw)

Die Zahl der überschuldeten Verbraucher in Nordrhein-Westfalen ist trotz Corona in diesem Jahr erneut gesunken. Insgesamt registrierte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem am Mittwoch in Neuss veröffentlichten «Schuldneratlas 2021» rund 1,56 Millionen Überschuldungsfälle im bevölkerungsreichsten Bundesland - 174.000 weniger als noch im Vorjahr.

Von dpa