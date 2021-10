Zahlreiche Maskierte überfallen Tattoo-Studio in Dortmund

Dortmund (dpa)

Etwa 20 bis 30 dunkel gekleidete und teilweise maskierte Personen haben am Montag ein Tattoo-Studio in Dortmund angegriffen. Sie beschädigten eine Schaufensterscheibe und verletzten in dem Studio eine Person, wie die Polizei am Abend mitteilte. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Innenstadt geflüchtet. Für Unbeteiligte habe keine Gefahr bestanden.

Von dpa