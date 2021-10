Zakaria kehrt vorzeitig nach Mönchengladbach zurück

Genf (dpa)

Denis Zakaria kehrt vorzeitig von der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft zu seinem Verein Borussia Mönchengladbach zurück. Wie der Schweizer Verband am Sonntag mitteilte, trat die Mannschaft die Reise zum WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Litauen ohne den Mittelfeldspieler an. Grund dafür ist keine Verletzung, sondern die zweite Gelbe Karte für den 24-Jährigen aus dem Spiel am Samstag gegen Nordirland (2:0). Deshalb ist Zakaria für die Partie in Vilnius gesperrt.

Von dpa