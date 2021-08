Zarrellas besuchen Tier-Gnadenhof: «Das ist unvorstellbar»

Hof und Möbel standen unter Wasser, Tiere verendeten in den Fluten: Die TV- und Musik-Bekanntheiten Jana Ina (44) und Giovanni Zarrella (43) haben sich bestürzt über einen vom Hochwasser stark getroffenen Gnadenhof in Rheinbach gezeigt: «Auf einmal kommt die Flut und reißt dir alles weg. Das ist unvorstellbar», sagte Giovanni Zarrella, Musiker und Moderator, als er sich mit seiner Ehefrau am Dienstag ein Bild vor Ort machte. «Mehr denn je müssen wir die Leute unterstützen», ergänzte die Moderatorin.

Zusammen übergaben sie der Hofbesitzerin einen Spenden-Check einer Initiative einer Tierbedarfskette von 23.100 Euro - und rundeten selbst auf 30.000 Euro auf. «Es berührt einen unglaublich zu sehen, wie selbstlos Menschen sowas angehen. Sie müssen eigentlich heilig gesprochen werden», sagte Giovanni Zarrella zum Engagement von Tierschützern. Im vergangenen Jahr hatte der Ex-Bro'Sis-Sänger mit seiner Frau die Mischlingshündin «Cici» aus dem Kölner Tierheim adoptiert.

Giovanni Zarrella hat im April das Album «Ciao!» veröffentlicht, das Platz eins der deutschen Charts erreichte. Im September soll er mit seiner ersten große Schlagershow im ZDF auf Sendung gehen.