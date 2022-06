Zeitung: Deutsche bestreiten Brandstiftung auf Mallorca

Palma (dpa)

Die 13 deutschen Urlauber, die auf Mallorca der Brandstiftung verdächtigt werden, haben die Tat einem Zeitungsbericht zufolge bestritten. Sie hätten in Einzelgesprächen mit einem Untersuchungsrichter angegeben, das Vordach eines Restaurants unterhalb ihres Hotels nicht in Brand gesetzt zu haben, berichtete die «Mallorca Zeitung» am Donnerstag unter Berufung auf Justizquellen. Stattdessen hätten sie versucht, andere im Hotel in der Nähe des Ballermanns vor dem Feuer zu warnen, bei dem Ende Mai zwei Gaststätten und eine Wohnung schwer beschädigt und zwei Menschen leicht verletzt worden waren. Einige der Deutschen sollen Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr sein.

Von dpa