Zerstückelte Leiche von ermordetem Schneider entdeckt

Moers (dpa)

Spürhunde haben die zerstückelte Leiche des im nordrhein-westfälischen Moers ermordeten Schneiders entdeckt. Sie sei in einem Waldstück in Moers vergraben gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Obduktion habe am Freitag Gewissheit erbracht, dass es sich um die Überreste des 56-Jährigen handelt.

Von dpa