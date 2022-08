Ziel Gasverstromung senken: OB ruft zum Stromsparen auf

Bielefeld

Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen hat Bürger in einer Videobotschaft aufgefordert, Strom zu sparen, damit weniger Gas für die Stromerzeugung verwendet wird. «Wenn wir heute Strom sparen, dann müssen wir weniger Gas verbrennen und können das eingesparte Gas in die Speicher füllen und Vorsorge treiben für den Winter», sagte der SPD-Politiker in einem am Freitag veröffentlichten Video.

Von dpa