Zirkus-Artist stürzt aus neun Metern Höhe - schwer verletzt

Düren (dpa/lnw)

Ein Akrobat ist am Samstagnachmittag bei einer Zirkus-Vorstellung in Düren aus neun Meter Höhe abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Mann sei nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Aufführung mit etwa 700 Zuschauern wurde unverzüglich beendet. Ein Fremdverschulden ist laut Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand nicht erkennbar.

Von dpa