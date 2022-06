Zirkusreife Balance-Nummer: Polizist holt Ball vom Baum

Hoch oben in den Ästen war der Ball gelandet - und die Kinder kamen weder mit Räuberleiter noch mit einer langen Stange an ihn heran. Der Motorradpolizist sah die vergeblichen Bemühungen und hatte eine Idee: Er stellte sein Dienstmotorrad unter den Baum, balancierte auf dem Sitz - und kam mit einer Stange an den Ball heran. «Zur Freude der Kinder, die anschließend weiterspielen konnten», teilte die Polizei am Dienstag mit.