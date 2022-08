Zöllner stellen gegrillten Waran am Flughafen sicher

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein zum Verzehr bestimmter Waran ist am Düsseldorfer Flughafen vom Zollamt sichergestellt worden. Das Tier sei gegrillt und «komplett zubereitet» als Teil einer Frachtsendung aus Nigeria angekommen und für eine Privatperson in Wuppertal bestimmt gewesen, teilte das Hauptzollamt am Freitag mit. Die Frachtsendung habe zudem Haarteile, Gewürze und verschiedene Textilien enthalten.

Von dpa