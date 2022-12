Zoll findet kiloweise Drogen bei Autofahrer und Zugreisendem

Köln (dpa/lnw)

Der Kölner Zoll hat bei einem Autofahrer fast zehn Kilogramm Drogen beschlagnahmt. Bei dem 29-Jährigen fanden die Beamten vor knapp vier Wochen mehr als 5,5 Kilogramm Kokain und knapp 4,2 Kilogramm Heroin, wie das Hauptzollamt Köln am Dienstag mitteilte. Die Drogen seien aufwendig in dem Auto des 29-Jährigen verbaut und durch einen versteckten Entriegelungsmechanismus gesichert gewesen, hieß es. Der Mann wurde auf der A3 bei Rösrath kontrolliert und sei aus Antwerpen auf dem Weg nach Kroatien gewesen. Zuvor seien Spuren von Kokain an seinen Händen gefunden worden.

Von dpa