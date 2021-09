Zoll: Mit Durchsuchungen gegen Drogenhandel im Darknet

Köln (dpa/lnw)

Zollfahnder sind am Dienstag in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens gegen Drogenhandel über das Darknet vorgegangen. Beamte durchsuchten zehn Wohnungen in Köln, Hürth, Frechen und Nettetal, wie das Zollfahndungsamt Hamburg mitteilte. Auch im niederländischen Venlo schlugen die Fahnder zu. Gegen zwei Tatverdächtige wurden Haftbefehle vollstreckt. Rund 100 Einsatzkräfte waren involviert.

Von dpa