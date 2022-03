Zoll überprüft Arbeitsverhältnisse in Corona-Testzentren

Köln (dpa/lnw)

Der Zoll hat am Freitag in der Region Köln die Arbeitsverhältnisse in Corona-Testzentren genauer untersucht. Rund 100 Mitarbeiter seien dafür am Morgen ausgerückt, teilte ein Sprecher mit. Man wolle etwa überprüfen, für welchen Auftraggeber die Beschäftigten in den Zentren konkret arbeiteten und in welchem Umfang - und ob Mindestlohn gezahlt werde. Unter anderem werde dafür untersucht, ob die Öffnungszeiten mit der angegebenen Personaldecke überhaupt zusammenpassten oder ob es Ungereimtheiten gebe. Auf der Liste stünden rund 300 Corona-Testzentren.

Von dpa