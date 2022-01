Zug fährt mit Baby ab: Vater bleibt auf Bahnsteig zurück

Düsseldorf (dpa/lnw)

Vor den Augen seines schockierten Vaters ist ein Baby in Düsseldorf alleine in einem Zug davon gefahren. Der Vater hatte das elfmonatige Kind im Kinderwagen bereits in den Zug gebracht und noch auf dem Bahnsteig auf seine Frau gewartet, als sich die Türen schlossen und der Zug in Richtung Duisburg abfuhr, wie die Bundespolizei am Montag berichtete.

Von dpa