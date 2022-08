Zug-Unfall auf privatem Betriebsgelände: Hoher Schaden

Auf einem privatem Betriebsgelände in Herne ist es in der Nacht zum Freitag zu einem Zugunfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Beim Rangieren an einem Containerterminal eines Betriebes am Westhafen sei ein Zug auf stehende Güterwagen aufgefahren, sagte ein Bochumer Polizeisprecher auf Anfrage. Durch den Aufprall seien zahlreiche Waggons aus den Gleisen gekippt. Der Zugführer konnte rechtzeitig von seiner Lokomotive abspringen, so dass niemand verletzt wurde. In den Waggongs waren keine Gefahrengüter. Die Unfall-Ursache sei noch unklar. Vermutlich gebe es einen «immensen Sachschaden», so der Polizeisprecher.