Zum 25. Mal Tag der offenen Moschee bundesweit gestartet

Zum 25. Mal haben Moscheen in Deutschland an diesem Sonntag wieder ihre Türen geöffnet. Am Tag der Offenen Moschee unter dem Motto «Moscheen gestern und heute» wollten nach Angaben des organisierenden Koordinationsrats der Muslime (KRM) wieder rund tausend Moscheegemeinden mitmachen.

In den letzten Jahren habe die Zahl der teilnehmenden Gemeinden - und damit auch der Besucher - aber etwas abgenommen, sagte der Vorsitzende der Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, der Deutschen Presse-Agentur. Das sei nicht nur pandemiebedingt, sondern liege auch an Sicherheitsbedenken in den Gemeinden.

In der Kölner Zentralmoschee der Türkisch Islamischen Union Ditib sollte am Vormittag eine größere Veranstaltung mit zahlreichen Gästen aus Politik und Gesellschaft stattfinden. Der Tag der Offenen Moschee war 1997 als Initiative des Zentralrats der Muslime gestartet worden - bewusst als Zeichen der Zugehörigkeit am Tag der Deutschen Einheit. Moscheegemeinden laden zu Gesprächen und Führungen ein, mancherorts gibt es Ausstellungen oder Workshops, Kontakte werden geknüpft. Seit 2007 organisiert der Koordinationsrat - ein Zusammenschluss von inzwischen sechs Islamverbänden - den Moscheetag.

In Deutschland leben rund 5,5 Millionen Muslime. Unter den Bundesländern wohnen die mit Abstand meisten in Nordrhein-Westfalen.