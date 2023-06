Zum Protesttag: NRW-Kliniken warnen vor Abwärtsspirale

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zum bundesweiten Aktionstag «Krankenhäuser in Not» hat die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) vor einer «sich bereits drehenden Abwärtsspirale» gewarnt. «Weil die Bundesregierung weiterhin keinen ausreichenden Inflationsausgleich zahlt, treiben viele Häuser in eine existenzgefährdende finanzielle Schieflage», kritisierte KGNW-Präsident Ingo Morell am Dienstag. «Die unaufhörlich wachsenden Defizite der NRW-Krankenhäuser türmen sich zu einer erdrückenden Last auf, die viele Krankenhausträger nicht mehr lange schultern können.»

Von dpa