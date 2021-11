Zum Tag der Kinderrechte leuchten Gebäude in Blau

November sind am Samstagabend zahlreiche bekannte Gebäude weltweit blau angestrahlt worden. In Nordrhein-Westfalen leuchtete in der Dunkelheit etwa der Post-Tower in Bonn in ungewohntem Blau. Initiator ist das UN-Kinderhilfswerk Unicef, das damit auf die Rechte von Kindern aufmerksam machen wollte. «Unzählige Kinder weltweit haben bis heute keine gute Kindheit», sagte Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland, in Köln. «Am internationalen Tag der Kinderrechte heißt es deshalb: Farbe bekennen für die Rechte der Kinder, damit die Verpflichtungen aus der UN-Kinderrechtskonvention endlich für jedes Kind Wirklichkeit werden.» In NRW sollten zum Beispiel auch das Rheinenergie-Stadion in Köln und Schloss Drachenburg in Königswinter bei der Aktion dabei sein.