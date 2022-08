«Zurück in die Zukunft»: LWL-Archäologen auf Tour

Münster (dpa/lnw)

Ausgerechnet mit der Zeitmaschine aus dem Film «Zurück in die Zukunft» gehen Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ab Montag auf Informationstour durch Westfalen. Bis zum 10. September zeigen die Wissenschaftler mithilfe von 3D-Brillen und virtueller Realität archäologische Fundstätten aus der Region. Am Sonntag haben die Aufbauarbeiten an der ersten Station mit dem DeLorean-Sportwagen aus dem Hollywood-Klassiker des Jahres 1985 in einem Einkaufszentrum in Münsters Innenstadt begonnen. Es folgen Stationen in Bielefeld, Bocholt, Siegen und Dortmund.

Von dpa