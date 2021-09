Zusätzliche Videokameras an «längster Theke der Welt»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Polizei hat in der Düsseldorfer Altstadt die Zahl der Überwachungskameras im öffentlichen Raum von 10 auf 14 aufgestockt. Sie sollen für mehr Sicherheit sorgen. Die vier neuen Kameras wurden an den Standorten Grabbeplatz, Marktplatz/Bolkerstraße sowie an der Mertensgasse installiert, wie die Polizei mitteilte. Damit könnten die Beamten von der Wache aus einen weiteren Teil der Altstadt im Auge behalten. Düsseldorfs Polizeipräsident Norbert Wesseler will die Kameras und das Überwachungskonzept an diesem Dienstag vorstellen.

Von dpa