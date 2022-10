Zusammenhang zwischen Schüssen in NRW und Rheinland-Pfalz

Dormagen/Breitscheid (dpa)

Der Verdacht eines Zusammenhangs zwischen der Erschießung eines Mannes in Dormagen in Nordrhein-Westfalen und einer Schussabgabe auf eine Mutter und ihre Tochter in Rheinland-Pfalz hat sich erhärtet. Die 74-jährige Mutter habe inzwischen als mutmaßlichen Täter einen Mann identifiziert, der verdächtigt werde, am vergangenen Freitag im Dormagener Stadtteil Hackenbroich einen 36-Jährigen erschossen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mit. Der 55-jährige Kosovare hatte nach früheren Angaben nordrhein-westfälischer Behörden kurz darauf in der Nähe offenbar mit einer Schusswaffe Suizid begangen.

Von dpa