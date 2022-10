Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto an einer Kreuzung in Jülich (Kreis Düren) schwer verletzt worden.

Der 20-jährige Autofahrer habe am Freitagnachmittag die Vorfahrt des 65-jährigen Bikers missachtet, teilte die Polizei mit. Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde per Rettungshubschrauber in eine Uniklinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.