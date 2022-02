Zuversicht beim BVB vor Rückspiel in Glasgow

Glasgow (dpa)

Der Dortmunder Teamkapitän Marco Reus geht trotz kniffliger Ausgangslage mit Zuversicht in das zweite Zwischenrunden-Duell der Europa League am Donnerstag (21 Uhr/RTL) bei den Glasgow Rangers. «Wir haben Großes vor. Mich stimmt einiges positiv, dass wir ein anderen Gesicht zeigen werden», sagte der Nationalspieler vor dem Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten am Mittwochabend mit Bezug auf das ernüchternde 2:4 vor eine Woche im Hinspiel. «Wir wissen, was auf dem Spiel steht und was wir leisten müssen. Wir sind hochmotiviert und voller Konzentration, um eine Runde weiter zu kommen.»

Von dpa