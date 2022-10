Zwei Auffahrunfälle auf A61 bei Meckenheim: Vier Verletzte

Meckenheim (dpa/lnw)

Bei zwei Auffahrunfällen nahe Meckenheim (Rhein-Sieg-Kreis) sind auf der Autobahn 61 vier Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Am Donnerstagnachmittag war der Polizei zufolge in Richtung Koblenz zunächst ein 33-Jähriger mit seinem Sattelzug kurz vor der Anschlussstelle Meckenheim auf einen am Stauende stehenden zweiten Sattelzug aufgefahren. Der 33-Jährige und sein 26 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt.

Von dpa