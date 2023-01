Zwei Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Einer der Wagen war bei Kranenburg in den Gegenverkehr geraten und ins Fahrzeug einer 35-Jährigen gekracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Anschließend prallte das Auto des 18-jährigen Unfallverursachers noch frontal gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser. Die Ursache des Unfalls am Montagabend war zunächst unklar.