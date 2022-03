Zwei entlaufene Nandus erschossen

Brakel (dpa/lnw)

Zwei entlaufene Nandus haben in den vergangenen Tagen im Kreis Höxter an der Landesgrenze zu Niedersachsen für Aufsehen gesorgt. In Absprache mit den Behörden hat ein Jäger mit Sondergenehmigung die Laufvögel am Montag und Dienstag erschossen, wie die Polizei erklärte. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Von dpa