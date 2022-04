Zwei Festnahmen nach Schüssen auf 21-Jährigen

Köln (dpa/lnw)

Nach Schüssen auf einen 21-Jährigen vor einem Kiosk in Köln hat die Polizei zwei junge Männer festgenommen. Beide sollen an der Tat beteiligt gewesen sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Spezialeinheiten hätten den 19-Jährigen und den 23-Jährigen am Nachmittag im Stadtteil Nippes gestellt. «Zu einem weiteren Beschuldigten dauern die Ermittlungen noch an», erklärten die Ermittler. Von einem Bezug der Tat zur Rocker-Szene sei nach derzeitigen Erkenntnissen allerdings «nicht mehr» auszugehen.

Von dpa