Zwei Jahre nach Feuer im Zoo: Mahnwache für getötete Affen

Krefeld (dpa/lnw)

Zwei Jahre nach dem Großbrand im Krefelder Affenpark haben fast 100 Tierschützer am Sonntag mit einer Mahnwache an die vielen toten Tiere erinnert. Bei dem Feuer an Neujahr 2020 waren etwa 50 Tiere gestorben, darunter 8 Menschenaffen. Die Affen hatten teils seit Jahrzehnten im Zoo gelebt. Der Brand war beim Silvesterfeuerwerk durch eine auf dem Dach des Affenhauses gelandete Himmelslaterne ausgelöst worden.

Von dpa