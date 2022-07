Zwei Leichen entdeckt: Obduktionen deuten auf Verbrechen hin

Nach dem Fund zweier toter Männer in einer Wohnung in Hamm haben die Obduktionen der Leichen Hinweise auf ein Verbrechen erhärtet. Der 52-Jährige wurde wohl Opfer eines Tötungsdelikts, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dortmund am Freitag mitteilte. Bei dem 40-Jährigen, der daneben gefunden wurde, gehen die Ermittler dagegen weiter von einem Suizid aus.

Die Ermittler ziehen nach wie vor in Erwägung, dass der Jüngere den Älteren umgebracht haben könnte - dazu muss aber noch weiter ermittelt werden. Die Leichen waren am Mittwochabend in der Wohnung des 52-Jährigen von dessen Angehörigen entdeckt worden, die daraufhin die Polizei riefen. Inwiefern die Männer miteinander in Verbindung standen und wo ein mögliches Motiv liegen könnte, war auch am Freitag unklar.