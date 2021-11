Zwei Lottospieler aus NRW gewinnen je 7,4 Millionen Euro

Gleich zwei Gewinner aus Nordrhein-Westfalen haben am Samstag beim Lotto jeweils mehr als 7,4 Millionen Euro abgeräumt.

Die Glückspilze gaben ihre Tippscheine in Annahmestellen in dem Raum Duisburg und der Städteregion Aachen ab, sagte ein Sprecher von Westlotto am Montag. Auf die richtigen Gewinnzahlen 6-9-27-31-41-44 und die Superzahl 9 hatte außerdem ein Lottospieler aus Sachsen Anhalt gesetzt, sodass der Jackpot gedrittelt werden musste.