Zwei neue Stürmer für die Iserlohn Roosters

Iserlohn (dpa/lnw)

Die Iserlohn Roosters haben für die neue Saison zwei Stürmer unter Vertrag genommen, die beide schon für den Club gespielt haben. Der 19 Jahre alte Yannick Proske, der in der Saison 2020/2021 mit 17 Jahren für die Roosters in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) auflief, kehrt nach einem Jahr in der kanadischen Juniorenliga WHL zurück. «Ich bin mir sicher, dass ich eine andere Rolle als vor zwei Jahren einnehmen kann. In diesem Jahr will ich mit den Roosters eine erfolgreiche und unterhaltsame Saison spielen», sagte Proske in einer Clubmitteilung von Freitag.

Von dpa