Zwei Polizisten bei Unfall mit Autofahrer leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß ihres Streifenwagens mit dem Auto eines 19-Jährigen sind in Wuppertal zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Der junge Mann sei am Montagmittag nach links abgebogen, um in eine Einfahrt zu gelangen, teilte die Polizei mit. Bei der Kollision mit dem Streifenwagen hätten sich eine 24 Jahre alte Polizistin und eine 26-jähriger Beamter leichte Verletzungen zugezogen, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.