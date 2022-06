Zwei Schwerverletzte bei Autounfall in Olsberg

Zwei Teenager haben schwere Verletzungen erlitten als ihr Auto in Olsberg (Hochsauerlandkreis) gegen einen Baum gefahren ist.

Das Auto des 18 Jahre alten Fahrers kam in der Nacht auf Freitag in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der 18-Jährige und sein 14 Jahre alter Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.